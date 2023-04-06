Заказ хозяев? Что стоит за заявлениями Украины о захвате Крыма

Киев может провести переговоры с Москвой по Крыму, если ВСУ дойдут до границ полуострова. Об этом заявил замглавы офиса Владимира Зеленского Андрей Сибига. Что стоит за подобными заявлениями и имеет ли смысл рассматривать их всерьез – в материале Москвы 24.

Страшилки о контрнаступлении

Фото: AP Photo/Roman Chop

Поход на Крым власти Украины планируют в рамках анонсированного контрнаступления. Андрей Сибига заявил, что вопрос статуса полуострова может решиться или в переговорах, или через захват военным путем.





Андрей Сибига замглавы офиса Владимира Зеленского Если нам удастся достичь наших стратегических целей на поле боя, когда мы окажемся на административной границе с Крымом, мы готовы открыть (дипломатическую) страницу для обсуждения этого вопроса.

Ранее о планах по захвату Крыма рассказал советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. По его словам, на выполнение этой задачи у ВСУ уйдет не больше семи месяцев. После этого Киев хочет ликвидировать Крымский мост и искоренить в регионе все русское, сказал политик.

Кроме того, украинские власти после возвращения полуострова хотят переименовать Севастополь: сначала в "объект № 6", а затем городу дадут другое название заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов. Таким образом, будут разорваны исторические ассоциации с городом русской воинской славы, сказал он.

В ответ на это губернатор Севастополя Михаил Развозжаев отметил, что к высказываниям украинских политиков не стоит относиться серьезно. Подобные слова похожи на записи в медкарте из палаты номер шесть, подчеркнул глава региона.

Кроме того, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев обращал внимание, что попытки Киева захватить Крым будут основанием для применения любого оружия. В том числе предусмотренного доктриной ядерного сдерживания. Медведев выразил надежду, что Запад это понимает.

Киеву Крым не нужен?

Крым никогда не был нужен украинским властям, разговоры о возвращении полуострова идут с подачи Запада. Таким мнением с Москвой 24 поделился заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова, военный эксперт Андрей Кошкин.





Андрей Кошкин заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова, военный эксперт С момента получения независимости в 1991 году Крым не нужен был украинской федеральной власти, она им не занималась. Он необходим, прежде всего, США и их союзникам в Европе для контроля над Черным морем. Вот почему Зеленский и его команда говорят о захвате Крыма и решении вопроса по нему то силовым, то экономическим, то теперь дипломатическим путем.

Хоть Украина и заявляет, что у нее есть ресурсы для контрнаступления, в этом вопросе она все больше надеется на Запад. При должных объемах поставок вооружения и боеприпасов Киев готов решать вопросы в чужих интересах, указал эксперт.

"Украина постоянно хочет за кого-то спрятаться. То стремится войти в НАТО, чтобы Альянс воевал за них. То сейчас пытаются найти какие-то силы в Польше. Они ищут того, кто решал бы их проблемы и на линии боевого соприкосновения, и на той территории, которая якобы необходима Украине", – сказал Кошкин.

Эксперт также подчеркнул, что у России есть все необходимое для успешного отражения контрнаступления ВСУ.





Андрей Кошкин заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова, военный эксперт В нашей победе нет необходимости сомневаться. На сегодняшний день у Украины и Запада есть ресурсы только на одну попытку наступления. Оно будет решающим и, откровенно говоря, завершающим.

Кроме того, он подчеркнул, что украинский кризис – "проект Демократической партии США", и в преддверии президентских выборов 2024 года им нужны победы ВСУ на поле боя. Ведь если Киев не достигнет успеха, демократы окажутся под шквалом критики республиканцев и будут вынуждены искать пути завершения конфликта. В том числе за столом переговоров, заключил Кошкин.