"Дразнят медведя": как пользователи соцсетей отреагировали на вступление Финляндии в НАТО

Во вторник, 4 апреля, Финляндия официально вступила в НАТО. Подать заявку на членство страна решила еще в прошлом году на фоне ситуации на Украине. Однако некоторые участники Альянса выступили против. Рассказываем подробности, а также то, как на событие отреагировали пользователи соцсетей за рубежом.



"Посягательство на безопасность"

Фото: AP Photo/Geert Vanden Wijngaert

Финляндия во вторник, 4 апреля, официально вступила в НАТО. Документы о присоединении к военно-политическому блоку передал США глава МИД страны Пекка Хаависто. "С получением этого документа мы можем объявить Финляндию 31-м членом Североатлантического договора", – заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.





Примечательно, что Финляндия стала частью Альянса в годовщину подписания в Вашингтоне Североатлантического договора (1949 год). Подать заявку на присоединение к военно-политическому блоку страна решила еще в прошлом году из-за событий на Украине. Первоначально ее поддержали 28 из 30 государств – членов НАТО. Против выступали Венгрия и Турция, но в конечном итоге пошли на уступки.

В канцелярии финского президента подчеркнули, что вступление страны в Альянс не направлено против кого-либо.





из заявления канцелярии президента Финляндии Оно также не меняет основ и целей внешней политики и политики безопасности Финляндии. Финляндия – стабильная и предсказуемая скандинавская страна, которая стремится к мирному разрешению споров. Принципы и ценности, важные для Финляндии, будут и в будущем определять нашу внешнюю политику.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков раскритиковал вступление Финляндии в военно-политический блок. "В Кремле считают, что это очередное обострение ситуации. Расширение НАТО – это посягательство на нашу безопасность и национальные интересы РФ, мы об этом говорили, и именно так мы это воспринимаем", – пояснил он.

Ситуацию прокомментировали в МИД РФ. "Россия будет вынуждена принять ответные меры как военно-технического, так и иного характера в целях купирования угроз нашей национальной безопасности, возникающих в связи со вступлением Финляндии в НАТО", – сообщили в ведомстве.



"Теперь мы знаем, кто агрессор"

Фото: Johanna Geron, Pool Photo via AP

Англоязычные пользователи соцсетей в комментариях под публикациями, в которых сообщается о вступлении Финляндии в военно-политический блок, рассуждают о правильности таких действий. Одни отмечают: "Теперь мы знаем, кто агрессор". Другие комментаторы заявляют, что "мир становится опасным местом для жизни благодаря НАТО".





пользователь соцсетей Bob Bold Это неправда, что у Финляндии есть угрозы со стороны России, если бы было так, то в НАТО их никогда бы не приняли, потому что НАТО никогда никого не защищало. Они только умеют нападать на других, и мир видел много таких фактов.

"Финляндия была домом для самых счастливых людей в мире и только что решила вступить в военную организацию НАТО, которая ни одной стране никогда не приносила мир, а только войны и смерть. Грустно", – выразил мнение еще один интернет-пользователь.

Некоторые считают, что вступление Финляндии в НАТО вряд ли сильно обеспокоит Россию, другие же отмечают, что Альянс "продолжает дразнить медведя".

Часть комментаторов призывает отменить военно-политический блок и привлечь его лидеров к ответственности за "военные преступления против человечности и агрессивные войны". Кто-то и вовсе называет НАТО преступной организацией, которая уничтожает другие страны, приводя в пример ситуацию с Ливией и Ираком.

