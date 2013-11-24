В одной из детских поликлиник обнаружили оставленного младенца

В детскую поликлинику подкинули новорожденного

В детскую поликлинику на севере Москвы подбросили новорожденного, сообщает телеканал "Москва 24".

Как выяснилось, он родился всего 4 дня назад. Сначала стало известно, что ребенка бросили в туалетной комнате, но эта информация не подтвердилась.

Известно, что новорожденный - мальчик. Ребенка сразу же отправили в детскую клиническую больницу № 9 на обследование. Там он находится и сейчас.

О состоянии малыша пока ничего не сообщается. Полицейские пытаются найти его маму. Известно, что на вид ей около 22-25 лет.