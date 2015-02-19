В праздничные дни у городских медучреждений изменится график работы

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В период с 21 по 23 февраля столичные медицинские учреждения будут работать по другому графику, передает пресс-служба департамента здравоохранения Москвы.

Так, медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь взрослым, а также детские городские поликлиники будут работать:

21 февраля – по графику субботнего дежурства;

22 февраля – по графику воскресенья;

23 февраля – по графику праздничного дежурства.

При этом помощь на дому взрослым 21 февраля будет оказываться до 18.00, а 22 и 23 февраля – до 16.00. Вызвать врача к ребенку в праздничные дни можно будет до 14.00.

Кроме того, травматологические отделения детских поликлиник будут доступны с 8.00 до 22.00, а молочно-раздаточные пункты – с 6.30 до 12.00. Женские консультации 21 февраля работают по графику субботнего дежурства, 22 февраля – по графику воскресенья, а 23 февраля – с 9.00 до 15.00.

Помимо этого, аптеки, где отпускают лекарства льготникам, в субботу будут открыты в часы работы поликлиник, а в воскресенье и понедельник – до 16.00.

Ранее часть столичных поликлиник начали принимать пациентов в субботу и воскресенье. По словам специалистов, теперь у москвичей, работающих по будням, проблем с посещением врачей станет меньше. Записаться к врачу можно так же как и в будние дни.

Принимать больных медперсонал готов до 16.00. "Какой будет график, какие специалисты будут работать – мы сейчас в начале этого пути. На сегодняшний день принимают у нас, кроме традиционных терапевтов, акушер-гинекологи, хирург, уролог, офтальмолог, невролог, есть возможность проведения диагностических, рентгенологических исследований, электрокардиографии. Естественно работает процедурный кабинет", – рассказала главный врач городской поликлиники №107 Елена Большакова.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что столичные поликлиники будут принимать больше пациентов по субботам. Кроме того, планируется открыть прием и по воскресеньям. "Возникает предложение о том, чтобы нам все-таки нарастить возможности приема пациентов не только в будние дни, но и в субботние, так как у людей больше возможностей временных, больше желающих записаться по субботам", – сказал мэр Москвы.

По словам руководителя департамента здравоохранения Алексея Хрипуна, власти города увеличат количество врачей и медсестер, работающих в поликлиниках по субботам. Сейчас столичные власти решают, сколько медицинских работников необходимо для этого.

"Мы сейчас перестраиваем работу таким образом, чтобы москвичи имели возможность записываться в субботу точно так же, как это они делают в любой другой рабочий день. Мы изучаем сейчас потребность, желание москвичей записываться в ту или иную поликлинику или ее филиал в субботу и полностью будет удовлетворять этот спрос", – отметил Хрипун.