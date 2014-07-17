Опрос про работу поликлиник появился в "Активном гражданине"

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Москвичей спрашивают, как они оценивают работу столичных поликлиник. Соответствующий опрос запущен в сервисе "Активный гражданин".

Власти интересует, заметили ли жители столицы улучшение качества диагностики в поликлиниках после того, как за последний год в медучреждения поступили 68 тысяч различных приборов и аппаратов.

Другой вопрос касается времени работы поликлиник: должны ли некоторые службы работать в будни после 20:00, поскольку не всегда получается отпроситься с работы, чтобы попасть к врачу.

Участники вопроса отвечают также на вопрос, какие врачи и отделы должны быть доступны после 20.00: терапевты, специалисты, лабораторные исследования или физиотерапевтические процедуры. А также будет ли удобно проходить диспансеризацию в выходные.

Москвичи оценивают и работу дежурных администраторов поликлиник.

Также авторов опроса интересует, пользуются ли жители столицы комнатами комфортного пребывания с кулерами, мягкой мебелью и телевизором, и насколько нужны такие комнаты в поликлиниках.

За прохождение опроса пользователям начисляется 35 баллов.

Как работает приложение "Активный гражданин"

Напомним, "Активный гражданин" представляет собой сервис проведения электронных референдумов. Каждую неделю мэр и правительство Москвы выносят на обсуждение пользователей важные для города вопросы. Отвечая на них, москвичи могут напрямую влиять на принимаемые властями решения.

За участие в опросах респондентам начисляются баллы. Набрав 1000 баллов, пользователь получает статус "Активный гражданин" и доступ к магазину бонусов, где накопленные очки можно обменять на городские услуги (велопрокат, парковочные часы, билеты в кино, театры, музеи) или полезные мелочи.

Опросы можно проходить в мобильном приложении, на сайте сервиса и в МФЦ.