Инвесторы построят пять поликлиник в 2015 году

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В Москве в 2015 году построят пять поликлиник на деньги инвесторов, сообщили в пресс-службе департамента градостроительной политики. Среди них будет научно-исследовательский центр на Ореховом бульваре.

В этом году за счет инвесторов в столице построили шесть поликлиник. Одна из них открылась на пересечении Окской улицы и Волжского бульвара в ЮВАО. Еще пять заработали в Новой Москве, рассказали M24.ru в префектуре ТиНАО.

Поликлиника для детей и взрослых открылась в июне в поселке Первомайское в поселении Первомайское. Ее могут посещать 100 человек в день. Такая же поликлиника появилась в поселке Крекшино в поселении Марушкинское. До этого в этих поселках поликлиник не было. Еще одна открылась в поселении "Московский".

Также поликлиники заработали в поселении Рязановское: в поселке Фабрики им. 1 Мая и в поселке Знамя Октября. Последнюю смогут посещать 150 детей в день. В префектуре ТиНАО отметили, что до этого в поселении была всего одна поликлиника, которая не справлялась с большим количеством жителей.