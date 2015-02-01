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Москва 24

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Общество

1 февраля, 16:27

Столичные поликлиники начали работать по субботам и воскресеньям

поликлиники врачи медицина

Часть столичных поликлиник начали работать по выходным

Часть столичных поликлиник начали принимать пациентов в субботу и воскресенье. Эта практика для них станет постоянной, сообщает телеканал "Москва 24".

По словам специалистов, теперь у москвичей, работающих по будням, проблем с посещением врачей станет меньше. Записаться к врачу можно так же как и в будние дни.

Принимать больных медперсонал готов до 4-х часов вечера.

"Какой будет график, какие специалисты будут работать - мы сейчас в начале этого пути. На сегодняшний день принимают у нас, кроме традиционных терапевтов, акушер-гинекологи, хирург, уролог, офтальмолог, невролог, есть возможность проведения диагностических, рентгенологических исследований, электрокардиографии. Естественно работает процедурный кабинет", - рассказала главный врач городской поликлиники №107 Елена Большакова.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что столичные поликлиники будут принимать больше пациентов по субботам. Кроме того, планируется открыть прием и по воскресеньям.

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"Возникает предложение о том, чтобы нам все-таки нарастить возможности приема пациентов не только в будние дни, но и в субботние, так как у людей больше возможностей временных, больше желающих записаться по субботам", - сказал мэр Москвы.

По словам руководителя департамента здравоохранения Алексея Хрипуна, власти города увеличат количество врачей и медсестер, работающих в поликлиниках по субботам. Сейчас столичные власти решают, сколько медицинских работников необходимо для этого.

"Мы сейчас перестраиваем работу таким образом, чтобы москвичи имели возможность записываться в субботу точно так же, как это они делают в любой другой рабочий день. Мы изучаем сейчас потребность, желание москвичей записываться в ту или иную поликлинику или ее филиал в субботу и полностью будет удовлетворять этот спрос", - отметил Хрипун.

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