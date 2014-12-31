Из московского воспитательного центра сбежали восемь сирот

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Восемь подростков сбежали из московского Центра содействия семейному воспитанию "Алые паруса", отказавшись ехать в оздоровительный лагерь, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Уточняется, что центр покинули шесть девушек и двое юношей в возрасте от 15 до 17 лет.

По данным собеседника агентства, воспитанники центра сбежали из учреждения еще в понедельник. При этом они отвечают на мобильный телефон, но отказываются возвращаться.

Полиция ведет розыск подростков.

В Центре "Алые паруса" находятся дети-сироты, в том числе те, чьи родители были лишены родительских прав.