30 июля 2015, 12:01

Безопасность

В Москве выясняют причины гибели 16-летней девушки

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

В Москве выясняют причины гибели 16-летней девушки. По предварительным данным она совершила самоубийство.

Тело с характерными травмами было обнаружено на козырьке подъезда дома по улице Полины Осипенко, в котором проживала девушка. Окно на 13-м этаже лестничной клетки было распахнуто. По одной из версий девушка совершила самоубийство после ссоры с отцом.

Как сообщает пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета по Москве, возбуждено уголовное дело по статье "Доведение до самоубийства". В настоящее время устанавливаются мотивы совершения поступка.

