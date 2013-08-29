В Москве прошел рейд по выявлению "серых" iPhone

"Московский патруль": Рейд по выявлению "серых" iPhone на рынках

На северо-востоке столицы сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции совместно с бойцами спецназа и съемочной группой канала "Москва 24" провели рейд по выявлению контрафактных iPhone.

Основные мероприятия прошли на Савеловском рынке.

Перед началом операции полицейские провели контрольную закупку. Торговцы предложили купить крупную партию телефонов - сразу 70 штук. При проверке выяснилось, что аппараты поддельные, и их цена составляет всего 1,5 тысячи рублей за штуку.

По словам продавцов, "айфоны", ввезенные в страну нелегально, ничем не отличаются от официальной продукции, только стоят дешевле. Покупатели верят и, желая сэкономить, платят. Потом многим из них приходится платить еще раз - уже за ремонт.

Кроме того, эксперты напоминают, что поддельные телефоны не имеют патента РОСТЕСТа, а значит, не адаптированы для российских сотовых сетей.