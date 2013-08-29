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29 августа 2013, 17:06

Происшествия

Полиция задержала почти 300 мигрантов на двух рынках в ЮАО

Фото: ИТАР-ТАСС

Полицейские провели в Южном округе столицы оперативно-профилактические мероприятия по декриминализации рынков.

В ходе рейдов на рынках на улицах Генерала Белова и Каспийская были задержаны 293 иностранных гражданина для установления их личности. У всех были сняты отпечатки пальцев.

В результате были составлены 43 материала об административных правонарушениях, в том числе по ст. 18.8 КоАП РФ ("Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания в РФ").

Кроме того, на территории одного из рынков обнаружены спортивные товары и трикотаж с логотипом известного мирового бренда с признаками контрафактности. Продукция изъята и отправлена на экспертизу.

По факту обнаружения подделки решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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