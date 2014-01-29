Форма поиска по сайту

Новости

29 января 2014, 18:48

Безопасность

МВД России по распоряжению Колокольцева проверяет московскую полицию

Фото: ИТАР-ТАСС

Глава Министерства внутренних дел России Владимир Колокольцев приказал провести внеочередную проверку столичного главка МВД, сообщили в пресс-центре ведомства.

"С 29 января в столичном главке МВД по приказу министра внутренних дел проводится внеочередная комплексная проверка", - говорится в сообщении.

Проверка проводится силами представителями штаба МВД и кадровой службой ведомства. В комиссию, которая занимается проверкой полиции, входит 10 человек, уточняет пресс-центр МВД.

