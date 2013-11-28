Экс-глава Росгазификации арестован по подозрению в мошенничестве

Фото: ИТАР-ТАСС

Тверской суд Москвы арестовал экс-руководителя ОАО "Росгазификация", подозреваемого в покушении на мошенничество, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве.

Бывший глава "Росгазификации" был задержан накануне. Кроме того, 27 ноября сотрудники полиции провели ряд обысков в результате которых были изъяты предметы и документы, имеющие значение для следствия.

По данным следствия, с 2005 по 2007 годы подозреваемый совместно с неустановленными лицами из числа иностранных инвесторов компаний RNK Capital, Core Carbon Group заключил договоры гарантий, согласно которым ОАО "Росгазификация" должна была обеспечить инвестиционные соглашения по любым рискам этих иностранных компаний на общую сумму около 2,5 миллиардов рублей.

Однако условия заключенных соглашений заведомо не могли быть выполнены из-за отсутствия в России нормативной базы по такого рода соглашениям.

"В связи с этим действия руководителя ОАО "Росгазификация" по заключению указанных договоров гарантии могли причинить ущерб предприятию в размере 100 процентов его активов, поскольку инвесторы в будущем получали бы право предъявить иски о возмещении им неполученного дохода", - говорится в сообщении.

Ранее по данному факту полиция возбудила уголовное дело по статье "Покушение на мошенничество в особо крупном размере".