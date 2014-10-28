В ЮЗАО задержаны двое мужчин, подозреваемых в изнасиловании

В Москве арестованы подозреваемые в изнасиловании порноактрисы

Полицейские задержали на юго-западе столицы двух мужчин 38 и 28 лет, подозреваемых в изнасиловании девушки, сообщаетАгентство "Москва" со ссылкой на СКР по Москве.

Правоохранители установили, что подозреваемые насильно удерживали девушку в квартире на Новоясеневском проспекте, совершая по отношению к ней действия сексуального характера.

Потерпевшая периодически предпринимала попытки побега и однажды, улучив момент, она выпрыгнула из окна. Прохожие вызвали полицию и "скорую помощь". Девушке была оказана медицинская помощь, сейчас с ней работают врачи.

Задержанным уже предъявлено обвинение по статье "Незаконное лишение свободы", "Изнасилование" и "Насильственные действия сексуального характера". В отношении них избрана мера пресечения в виде заключения по стражу.