Оперативники задержали сообщника ранившего трех полицейских мужчины

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Оперативники задержали сообщника злоумышленника, ранившего трех полицейских. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве со ссылкой на начальника Управления информации и общественных связей главка Александра Князева.

Мужчины подозреваются в нападении на фитнес-клуб на улице Крылатские Холмы. Туда рано утром 26 декабря ворвались двое неизвестных в масках, связали администратора и похитили из сейфа более 130 тысяч рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж".

Один из подозреваемых в грабеже при попытке задержания оказал сопротивление и ранил полицейских. Инцидент произошел на улице Ельнинская в ночь на вторник. Трое полицейских, пытавшихся задержать преступника, получили огнестрельные ранения. Нападавший также нанес ранения двум гражданским лицам.

Четверых пострадавших направили в больницу. Одному полицейскому помощь была оказана на месте.