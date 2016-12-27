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27 декабря 2016, 14:13

Происшествия

Оперативники задержали сообщника ранившего трех полицейских мужчины

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Оперативники задержали сообщника злоумышленника, ранившего трех полицейских. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве со ссылкой на начальника Управления информации и общественных связей главка Александра Князева.

Мужчины подозреваются в нападении на фитнес-клуб на улице Крылатские Холмы. Туда рано утром 26 декабря ворвались двое неизвестных в масках, связали администратора и похитили из сейфа более 130 тысяч рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж".

Один из подозреваемых в грабеже при попытке задержания оказал сопротивление и ранил полицейских. Инцидент произошел на улице Ельнинская в ночь на вторник. Трое полицейских, пытавшихся задержать преступника, получили огнестрельные ранения. Нападавший также нанес ранения двум гражданским лицам.

Четверых пострадавших направили в больницу. Одному полицейскому помощь была оказана на месте.

В отношении мужчины, ранившего трех полицейских, возбуждено уголовное дело сразу по трем статьям: по факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа, покушения на убийство и захвату заложника.

После нападения на полицейских мужчина захватил в заложники женщину и забаррикадировался в ее квартире. В ходе переговоров заложница была освобождена, ее жизни и здоровью ничего не угрожает. Подозреваемый выстрелил в себя и от полученного ранения скончался на месте.

Второй участник преступления был задержан полицейскими по месту своего временного проживания на Полоцкой улице. Им оказался 26-летний житель Тверской области.

полиция происшествия

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