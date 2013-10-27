Оппозиционный марш в центре Москвы прошел без происшествий

В столице завершилась акция оппозиции

В центре Москвы завершилось шествие, которое проходило от Пушкинской до Тургеневской площади.

Оно прошло без происшествий, сообщили в ГУ МВД России по Москве. Всего в нем приняло участие около 5 тысяч человек, включая журналистов и блогеров.

Шествие было посвящено "узникам Болотной" и всем политзаключенным. В настоящее время участники марша начали сворачивать флаги и транспаранты и движутся в направлении станций метрополитена.

Как сообщалось ранее, сотрудники полиции, дежурящие на пересечении Бульварного кольца и проспекта Сахарова, призывают митингующих не создавать заторов и побыстрее проходить в метро.