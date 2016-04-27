Москвичка угрожала взорвать здание полиции в Коньково

Фото: m24.ru/Роман Балаев

На женщину, которая угрожала взорвать здание полиции в Коньково, завели уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

По данным следствия, вечером 15 апреля женщина позвонила в полицию и угрожала взорвать здания ОМВД России по Коньково. После проверки никаких взрывных устройств обнаружено не было.

Полицейским удалось установить адрес звонящей и задержать подозреваемую. Ей оказалась 56-летняя москвичка. Своим звонком она решила проучить стражей порядка за то, что накануне участковый сделал ей замечание за нетрезвый вид.

С задержанной взяли подписку о невыезде. Возбуждено уголовное дело по статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма".

Недавно по аналогичной статье было возбуждено дело против 28-летнего приезжего из Мордовии. Он сообщил полиции о бомбе в одном из ночных клубов на улице Скульптора Мухиной.

В результате проверки взрывчатых устройств и веществ обнаружено не было. Позже сотрудники автопатруля задержали подозреваемого.

В настоящее время следствие устанавливает мотивы действий злоумышленника. Ему может грозить до трех лет колонии.