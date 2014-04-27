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27 апреля 2014, 13:10

МО

Полицейские со стрельбой остановили пьяного водителя на Волоколамке

Фото: ИТАР-ТАСС

Полицейские со стрельбой задержали водителя, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, сообщает в воскресенье, 27 апреля, пресс-служба МВД России по Московской области.

Около 6 утра на 79 километре Волоколамского шоссе полицеские попытались остановить Volvo. Однако водитель не подчинился требованиям сотрудников ДПС и попытался скрыться.

Стражи порядка сделали несколько выстрелов по колесам автомобиля, после чего нарушитель был задержан. Назначено проведение служебной проверки. По данному факту будет принято процессуальное решение.

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