Планшет помог задержать похитителя 1 млн рублей у пассажира в Домодедово

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Полиция задержала подозреваемого в краже портфеля с 1 миллионом рублей у пассажира в аэропорту Домодедово, сообщает пресс-служба управления МВД на транспорте по ЦФО.

Портфель с деньгами и документами похитили на привокзальной площади вечером 23 января. По данным с камер наблюдения, сумку забрал мужчина в возрасте 50-55 лет.

Местонахождение портфеля обнаружили по сигналу с планшета. Он был зафиксирован в одном из домов на севере столицы.

Полицейские установили личность подозреваемого в краже, им оказался 58-летний гражданин. Также стало известно, что он купил билет на поезд и направился в Волгоград. Там его и задержали.

"В ходе личного досмотра у него были обнаружены похищенные денежные средства. Мужчина не стал отрицать своей причастности к краже и дал признательные показания", - сообщает пресс-служба полиции.

Возбуждено уголовное дело.

Недавно в центре Москвы ограбили главу медицинской компании. Злоумышленник напал на женщину и вырвал у нее сумку, где были документы и 215 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж".

До этого группа неизвестных похитила сумку с тремя миллионами рублей из машины менеджера одной из столичных фирм. Злоумышленники прихватили и оставленный там ноутбук.

По данным следствия, преступники воспользовались незапертой дверью автомобиля. На данный момент сотрудники полиции разыскивают злоумышленников.