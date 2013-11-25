В Подмосковье совершено разбойное нападение на таможенника

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В деревне Жевнево Истринского района Подмосковья совершено разбойное нападение, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Подмосковью.

25 ноября трое мужчин проникли в частный дом и, угрожая физической расправой, требовали от 33-летнего хозяина дома денежные средства. Получив отказ, злоумышленники скрылись в неизвестном направлении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Разбой". Сейчас полиция ищет троих подозреваемых.

Источник в правоохранительных органах сообщил "Интерфаксу", что нападение было совершено на и.о. первого заместителя начальника московской областной таможни Алексей Бурыгин. Пострадавший находится в институте имени Склифосовского, его состояние оценивается как удовлетворительное.