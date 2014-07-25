В Новой Москве полицейского заподозрили в изнасиловании и грабеже

ИТАР-ТАСС

В ТиНАО задержали полицейского, подозреваемого в изнасиловании и ограблении, сообщили M24.ru в пресс-службе столичного главка МВД.

Полицейский является старшим лейтенантом полиции. Его уволят из правоохранительных органов. К дисциплинарной ответственности уже привлечены его руководители. Командир и заместитель командира роты предупреждены о неполном служебном соответствии, а командир взвода освобожден от занимаемой должности.

В пресс-службе отметили, что полицейский был задержан 23 июля. От дальнейших комментариев в ведомстве отказались.

