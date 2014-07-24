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24 июля 2014, 16:11

В Москве снизилось количество тяжких преступлений

полиция преступления

Фото: ИТАР-ТАСС

За первое полугодие этого года в Москве снизилось количество тяжких и особо тяжких преступлений, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

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Число тяжких и особо тяжких преступлений за шесть месяцев уменьшилось на 4,5%.

В столичном главке отметили, что убийств стало меньше на 10%, изнасилований - почти на четверть. Число разбоев сократилось также на четверть, а грабежей - на 22%. Значительно уменьшилось и количество квартирных краж (на 15%).

В пресс-службе также отметили, что за полгода было установлено и задержано более 1000 подозреваемых, скрывавшихся от органов следствия. Результативность розыска преступников увеличилась с 39% до 45%.

При этом за первое полугодие московская полиция также выявила около 12 тысяч нарушителей миграционного законодательства. Этот показатель в 14 раз превышает прошлогодний
Помимо этого снизилась преступность в среде несовершеннолетних, при том, что в 2013 году она имела тенденцию к росту. С начала года из Москвы были выдворены более 2,2 тысяч нелегалов.

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