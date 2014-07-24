Полицейского уволят по подозрению в избиении пассажира метро

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Младший сержант полиции задержан по подозрению в избиении мужчины в ходе ссоры в метро, сообщили M24.ru в пресс-службе столичного главка МВД.

Драка произошла 8 марта. В тот момент полицейский роты батальона 8 отдела полиции УВД на Московском метрополитене находился в метро в свободное от работы время.

Согласно материалам следствия, полицейский в ходе ссоры причинил телесные повреждения 26-летнему мужчине.

"Собранные материалы переданы для принятия процессуального решения", - сказали в полиции.

В пресс-службе также отметили, что по данному факту проводится проверка, по результатам которой младший сержант будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Несколько его руководителей будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.