В Москве разыскивают подозреваемых в изнасиловании беременной

ИТАР-ТАСС

Московская полиция разыскивает подозреваемых в изнасиловании 22-летней беременной женщины, сообщает пресс-служба Следственно комитета по Москве

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям "изнасилование" и "разбой". "По версии следствия, 23 июля 22-летняя местная жительница приехала на ул. Ратную в Москве по частному объявлению для прохождения собеседования по трудоустройству. Встретившие ее мужчины, используя в качестве оружия предмет, похожий на пистолет, и, угрожая убийством, изнасиловали потерпевшую", - говорится в сообщении.

Отмечается, что злоумышленники похитили у женщины мобильный телефон. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.