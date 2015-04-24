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Происшествия

24 апреля 2015, 01:06

Лидер банды, совершившей более 20 разбойных нападений, задержан в ЮВАО

полиция криминал уголовное дело нападения задержание

Фото: ТАСС

Сотрудники уголовного розыска в ходе операции "Мигрант-Розыск" задержали на юго-востоке Москвы 24-летнего лидера организованной группы.

Как сообщает пресс-служба столичного главка полиции, мужчина причастен более чем к 20 разбойным нападениям на москвичей.

Ранее в дежурную часть с заявлением о разбое обратился 44-летний уроженец Юго-Восточной Азии. По словам потерпевшего, возле одного из домов по улице Цимлянская на него напали трое неизвестных, угрожая ножом, ограбили, после чего скрылись.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Разбой". Задержан подозреваемый, уроженец Средней Азии.

В настоящее время сотрудники полиции установили причастность задержанного лидера группы к совершению более 20 аналогичных разбойных нападений на территории столицы.

Проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению еще двух активных участников организованной группы.

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