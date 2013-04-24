"Вечерка": оперный "Оскар", доверие к полиции и вопросы президенту

Режиссер Дмитрий Черняков. Фото: ИТАР-ТАСС

В свежем выпуске газеты "Вечерняя Москва" читайте о том, как изменилось отношение москвичей к столичной полиции, о чем хотят спросить президента граждане страны и как российский режиссер Дмитрий Черняков взял оперного "Оскара" сразу в двух номинациях.

Москвичи стали больше доверять полиции

За два года уровень доверия москвичей к полиции вырос с 28 до 45,8 процента, сообщил на заседании правительства глава департамента региональной безопасности Алексей Майоров. По его словам, в 2012 году более чем на четыре процента сократилось число преступлений, совершенных иностранными гражданами в столице, а после модернизации наркологической службы в городе стали совершать в два раза меньше наркопреступлений.



Президент ответит на вопросы граждан

В четверг, 25 апреля, президент РФ ответит на вопросы граждан в ходе программы "Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным", которая будет транслироваться в прямом эфире центральных телеканалов и радиостанций. Граждане смогут задать вопрос президенту в рамках прямых включений из городов и регионов России, а также позвонив или направив sms-сообщения в единый телефонный центр, куда уже поступило более 2,5 миллионов звонков с вопросами.

Наиболее часто задаваемые вопросы уже опубликованы на сайте проекта. В частности, людей интересует, когда закончится "издевательство над образованием", когда будут увеличены детские пособия, а также когда вернут допустимую норму промилле для водителей. Жителей столицы больше всего волнуют вопросы необоснованного повышения тарифов на ЖКХ и пресловутый "квартирный вопрос".



Оперного "Оскара" получил российский режиссер

В ночь на среду, 24 апреля, в Лондоне впервые вручили премию International Opera Awards, которая претендует на звание главной награды в оперном мире. Жюри International Opera Awards выбирало победителей в 23 номинациях, на которые претендовали полторы тысячи кандидатов из 41 страны мира. Россию на конкурсе представляли "Геликон-Опера", Музыкальный театр имени Немировича-Данченко, питерская Мариинка и др.

Лауреатом сразу двух номинаций: "Лучший режиссер" и "Новая постановка" - стал режиссер Дмитрий Черняков, знакомый зрителям, например, по опере "Руслан и Людмила" в Большом театре. Продюсер фонда премии Сара Хаймен отметила, что для режиссера, который известен перманентным поиском новых форм и ювелирным подходом к каждому члену труппы, это был поистине выдающийся год, и эту премию он заслужил.

