Двое подростков госпитализированы в результате потасовки на севере Москвы

Фото: ТАСС/Виталий Белоусов

Двое несовершеннолетних подростков попали в больницу после потасовки на севере Москвы, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел 23 февраля около 9 вечера. В ходе конфликта между несовершеннолетними двое подростков получили телесные повреждения и были направлены в медицинские учреждения. Остальные участники были доставлены в отдел внутренних дел, где их опросили инспекторы по делам несовершеннолетних, после чего передали родителям.

Источник уточнил, что в отдел полиции было доставлено 13 человек в возрасте 15-16 лет. По предварительным данным, конфликт произошел между двумя девушками по телефону, а затем они привели около 30 молодых людей для разборки.

По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Напомним, в минувшую субботу полиции пришлось опровергать информацию о массовой драке возле ТЦ "Европейский". По словам представителя полиции, между несколькими гражданами на площади Киевского вокзала произошел "словесный конфликт".

Однако полиция пресекла потасовку и доставила участников разборки в отделение. В результате конфликта никто не пострадал.