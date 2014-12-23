Пропавшего в севере города пятилетнего мальчика нашли в метро

Фото: ТАСС/Татьяна Силина

Пропавший на севере Москвы пятилетний мальчик найден в метро, сообщили M24.ru в пресс-службе столичного управления ГУ МВД России.

Сотрудники полиции на метрополитене нашли пропавшего ребенка на станции метро "Павелецкая". Мальчика нашли живым и невредимым.

Ранее стало известно, что полиция разыскивает пятилетнего мальчика, пропавшего на севере столицы. Сообщалось, что ребенок самостоятельно ушел из дома в Прибрежном проезде.

Напомним, в конце ноябре в Москве пропал девятилетний Никита Назаров, который также ушел из дома и не вернулся. На поиски мальчика были брошены все силы полиции южного округа Москвы, участие принимали также спасатели и волонтеры.

Ближе к полуночи мальчик был найден живым и невредимым, но вдалеке от дома. Известно, что мальчик тяжело болен, у него аутизм.