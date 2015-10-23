В Красногорске мужчина найден повешенным на дереве

Фото: ТАСС/Ростислав Кошелев

В Красногорске выясняют обстоятельства гибели мужчины, тело которого было найдено на дереве. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Труп неизвестного мужчины был обнаружен утром 22 октября повешенным на дереве в лесополосе по улице Пушкинская. С места происшествия изъят электрический провод.

В настоящее время полиция устанавливает личность мужчины, который, как уточняется, имел славянскую внешность. Предсмертной записки при нем не было обнаружено. Также проводится проверка, по результатам которой будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.

Накануне в том же Красногорске произошел пожар в одной из квартир на седьмом этаже, в результате чего погибли трое человек. В больнице сейчас находится семилетний ребенок, прыгнувший с балкона. Тушению пожара мешали многочитсленные припаркованные во дворе машины, которые не давали автолестнице подъехать и эвакуировать жильцов.

По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с сигаретой. В настоящее время проводится проверка, по итогам которой будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.

Кроме того, на неделе в Красногорске произошло громкое убийство четырех человек. Занимающийся строительным бизнесом Амиран Георгадзе пришел в администрацию Красногорского района. Между ним и замглавы района Юрием Карауловым началась беседа, которая перетекла в ссору.

Тогда предприниматель позвал своего водителя - Шоту Элизбарашвили, который принес оружие – карабин "Сайга". Оружие заклинило, тогда Георгадзе расстрелял из пистолета Караулова и главу городских электросетей Котляренко, который находился в том же кабинете.

После убийства Георгадзе вместе с водителем скрылись с места происшествия. Позже стало известно, что, скрываясь от правоохранительных органов, подозреваемый в убийстве расстрелял еще одного человека. В ходе обыска квартиры Георгадзе следователи обнаружили тело четвертой жертвы – Тристана Закаидзе, партнера Георгадзе по строительному бизнесу.