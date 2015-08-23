Полиция проверяет сообщение о массовой драке на юго-востоке Москвы

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Столичная полиция проверяет информацию о массовой драке на улице Маршала Чуйкова, сообщили m24.ru в пресс-службе столичного управления МВД.

"Поступило сообщение в дежурную часть, что во дворе жилого дома на юго-востоке Москвы на улице Маршала Чуйкова происходит массовая драка. Сотрудники полиции прибыли на место, но пока противоправных действий граждан не подтвердили", – отметил представитель ведомства.

Согласно данным позвонившего в полицию горожанина в потасовке участвовало порядка 25 человек. Сейчас сотрудники проводят проверку на месте предполагаемого происшествия.

Напомним, в середине августа в одном из столичных кафе на Липецкой улице также произошла массовая драка. Там повздорили две группы посетителей. Охранник сделал им замечание. Дебоширы ушли, но вечером вернулись. Несколько десятков человек забежали внутрь и стали громить кафе.

Еще одна массовая драка произошла в июне у общежития Московского инженерно-строительного института. По словам студентов, в побоище приняли участие порядка 30 молодых людей. По некоторым данным, причиной потасовки стала девушка.