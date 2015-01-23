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Происшествия

23 января 2015, 17:17

Полицейским пришлось открыть огонь, преследуя пьяного сотрудника ГИБДД

полиция криминал пьяные водители погони

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Сотрудники столичной полиции задержали пьяного водителя, нарушившего правила дорожного движения, которым оказался их подмосковный коллега.

Как рассказали M24.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Москве, вечером 22 января на пересечении улицы Народного Ополчения и Карамышевской набережной полицейские попытались остановить автомобиль Audi-Q7 без госномера. Однако водитель требование сотрудников полиции проигнорировал и решил скрыться.

Преследовали нарушителя несколько экипажей ДПС, но водитель не останавливался. В итоге полицейским пришлось несколько раз выстрелить, в том числе по автомобилю.

В 21.50 на Рублевском шоссе машину остановили, ее госномер был найден в багажнике. За рулем находился мужчина 1980 года рождения, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

В свою очередь, "Интерфакс", со ссылкой на подмосковное управление ГУ МВД, сообщает, что задержанным оказался сотрудник ГИБДД по Московской области. В отношении него начата служебная проверка.

"В случае установления вины сотрудник будет уволен из органов внутренних дел, а его непосредственные руководители привлечены к дисциплинарной ответственности", - рассказали в ведомстве.

Добавим, в середине прошлого года сотрудник полиции в нетрезвом состоянии спровоцировал ДТП в Подмосковье.

Управляя служебным автомобилем, полицейский совершил столкновение со следовавшей в попутном направление машиной BMW. В результате аварии водитель и пассажир иномарки с различными травмами были госпитализированы. После инцидента полицейский был уволен.

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