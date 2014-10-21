Полицейские задержали подозреваемого в серии изнасилований

Фото: ТАСС/ Сергей Карпов

Полицейские задержали на востоке столицы мужчину, подозреваемого в серии изнасилований. Злоумышленник может быть причастен как минимум к пяти преступлениям, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

Работая частным извозчиком, задержанный увозил своих пассажирок-девушек в безлюдные места, где и насиловал их. При этом мужчина каждый раз использовал разные марки машин. Кроме того, в некоторых случаях он подкарауливал женщин в кустах рядом с пешеходными дорожками, либо во дворах, а затем нападал на них. Иногда подозреваемый угощал потерпевших напитками, от которых те теряли сознание.

В мае в полицию обратилась 23-летняя москвичка, оказавшаяся жертвой насильника. Девушка сообщила, что ночью неизвестный мужчина предложил подвезти ее на грузовом фургоне от клуба до дома. Потерпевшая согласилась и села в машину. После этого злоумышленник предложил ей напиток, а когда девушка потеряла сознание, надругался над ней и вытолкал из фургона.

Сыщики провели расследование и собрали все сведения об аналогичных эпизодах. В итоге им удалось задержать подозреваемого. Им оказался ранее судимый 50-летний уроженец Узбекистана, работающий в столице водителем.

В результате экспертизы выяснилось, что именно он является насильником 23-летней девушки. Кроме того, установлена причастность мужчины к совершению еще как минимум пяти аналогичных преступлений.

Ранее следственный комитет по Московской области завершил расследование уголовного дела в отношении 46-летнего Сергея Онишкевича, обвиняемого в серии нападений и изнасилований. Всего, по данным ведомства, Онишкевич совершил шесть нападений на женщин с целью хищения их имущества. Во всех случаях мужчина действовал по одной схеме - нападал на возвращающихся домой поздно вечером женщин, избивал их до потери сознания, а затем похищал имущество.

Добавим, что следствием установлена причастность Онишкевича к совершению нескольких изнасилований своих жертв. Несмотря на отрицание обвиняемым, его вина подтверждается заключением судебной экспертизы.