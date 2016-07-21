Полиция ищет грабителей обувного магазина

На юго-востоке Москвы четверо неизвестных проникли в обувной магазин и украли из него более 2 миллионов рублей, сообщает Агентство "Москва".

Сообщение в полицию поступило от директора магазина, расположенного на Авиамоторной улице. Прибывшими на место сотрудники полиции установили, что злоумышленники взломали дверь запасного выхода и проникли в здание На третьем этаже они вскрыли офисное помещение, взломали металлический ящик и совершили кражу 2,3 миллиона рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Ведется розыск преступников.

Два дня назад на юго-западе Москвы полицейские задержали троих молодых людей за разбойное нападение на посетителя кафе. По словам 41-летнего жителя столицы, ночью в одном из заведений у него произошел словесный конфликт с группой молодых людей.

Когда мужчина оказался на улице, на него напали три человека, которые его сначала избили, а потом сняли с руки часы стоимостью 450 тысяч рублей.