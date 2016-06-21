Подозреваемый в грабеже задержан по "горячим следам" на юго-востоке Москвы

Фото: m24.ru/Александр Авилов

На юго-востоке Москвы задержан подозреваемый в грабеже 40-летнего жителя города, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

Полицейские по "горячим следам" задержали в Кузьминках 35-летнего уроженца Средней Азии. По словам потерпевшего, злоумышленник напал на него на улице Юных Ленинцев, отобрал сумку и скрылся. Подозреваемый был найден в течение получаса недалеко от места происшествия. Возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж".

Сотрудники УВД по Юго-Восточному округу призывают всех жителей, пострадавших от действий задержанного, сообщать об этом по телефону: (495) 376-66-66 или обращаться в службу "102" (с мобильных телефонов – 112).