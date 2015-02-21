Массовая акция в центре Москвы закончилась без происшествий

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Москве

Шествие по улице Петровка и митинг на площади Революции, проходившие в рамках акции "Антимайдан", завершились без происшествий, передает пресс-служба ГУ МВД Москвы.

По данным полиции, в мероприятии приняли участие около 40 тысяч человек.

Охрана общественного порядка обеспечена в полном объеме, подчеркивают в ведомстве.

Напомним, мероприятие было согласовано столичными властями. На время проведения акции движение транспорта по Страстному бульвару, Петровке и площади Революции было ограничено.