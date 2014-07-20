Задержан подозреваемый в ограблении частного дома на 30 млн рублей

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В Красногорском районе Подмосковья задержали подозреваемого в ограблении частного дома на 30 миллионов рублей, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в областном главке МВД России.

"Кража была совершена 19 июля в поселке Новахово Красногорского района. Со слов потерпевшей, ущерб составил около 30 миллионов рублей. В 06.50 началось патрулирование района, и в одном из СНТ был задержан подозреваемый. При нем было обнаружено пропавшее имущество и пистолет Макарова", - отметили в ведомстве.

Подозреваемый в настоящее время находится в медицинском учреждении, его охраняет канвой. Мужчина получил ранение, когда перелезал через металлический забор. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Кража".