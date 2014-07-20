Картинную галерею в ЦАО забросали бутылками с неизвестной жидкостью

Фото: M24.ru

Полиция выясняет обстоятельства инцидента в центре Москвы, где неизвестные разбили окно частной картинной галереи и бросили туда бутылки с неизвестной жидкостью, сообщили M24.ru в пресс-службе столичного главка МВД России.

"В воскресенье около 10 часов утра в полицию поступило заявление о том, что в 3 часа ночи неизвестные разбили стекло в здании на улице Большая Ордынка, после чего бросили внутрь две бутылки с неизвестной жидкостью", - отметили в ведомстве.

На место происшествия прибыли полицейские, которые обнаружили, что в здании разбито одно из окон, внутри находятся две бутылки с неизвестным веществом, которые не разбились.

Изъятое будет направлено на исследование, которое должно установить состав вещества, находящегося в бутылках.