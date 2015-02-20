В ЮАО полицейские изъяли более 300 граммов наркотических веществ

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На юге Москвы сотрудниками полиции задержана подозреваемая в хранении наркотических веществ, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

В ходе личного досмотра у 19-летней москвички были обнаружены и изъяты 2 свертка с веществом неизвестного происхождения, а также 98 таблеток.

Согласно проведенной экспертизе изъятый материал является наркотическим средством - марихуаной, общей массой 190 граммов, а изъятые таблетки содержат в себе амфетамин.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств".

В отношении девушки избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.