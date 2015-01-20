Задержан подозреваемый ограбивший столичную пенсионерку на 800 тысяч рублей

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На западе Москвы сотрудники полиции задержали подозреваемого, ограбившего пенсионерку, сообщает пресс-служба столичного главка МВД России.

Как рассказала потерпевшая, пока ее не было дома, неизвестный проник в ее квартиру и похитил оттуда компьютер, ноутбук, ювелирные изделия и денежные средства.

Материальный ущерб составил около 800 тысяч рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался 29-летний безработный житель города Курска.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения - заключение под стражу.