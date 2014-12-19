На стройке в Южном округе столицы мужчину ранили ножом

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На стройплощадке на юге столицы мужчина получил ножевое ранение. Полицейские задержали подозреваемого, сообщили M24.ru в пресс-службе московского управления МВД.

"Около 19.41 поступило сообщение о ножевом ранении по адресу: улица Орджоникидзе, дом 1. Прибывшие на место сотрудники полиции выяснили, что потерпевшего ранил его знакомый", - отметили в ведомстве.

Оперативники задержали подозреваемого на месте происшествия. Сейчас стражи порядка устанавливают, причастен ли он к случившемуся. Пострадавший мужчина направлен в больницу.

Напомним, в начале декабря на востоке Москвы неизвестный ранил женщину ножом и отнял у нее мобильный телефон. Нападение произошло около дома 12 по Щелковскому шоссе. Пострадавшую с резаными ранами руки доставили в больницу.

В октябре в столице ранили ножом и ограбили пенсионера, позднее подозреваемые были задержаны.