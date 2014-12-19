Сегодня в СМИ: ставки по вкладам и отечественные товары

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Банки повышают ставки по вкладам

Резкий рост ключевой ставки ЦБ и паника вкладчиков побудили банки повышать ставки вкладов. По словам их представителей, после этого начался приток вкладчиков, пишет в пятницу газета "Ведомости".

"Количество приходящих клиентов у нас существенно выше, чем клиентов, закрывающих вклады", - говорит, к примеру, представитель Банка Москвы. "Альфа-банк", позавчера повысивший ставки на 3,00-7,30 процентного пункта, зафиксировал прирост срочных депозитов.

Евгении Васильевой засвидетельствовали 5% вины

На вчерашнем заседании суда по уголовному делу о хищении имущества Минобороны через структуры ОАО "Оборонсервис" выступили две подруги и бывшие подчиненные главной обвиняемой, экс-начальника департамента Минобороны Евгении Васильевой. Из их показаний следовало, что чиновница не занижала стоимость объектов, приберегая их для "своих" покупателей — это инкриминирует ей следствие,— а всего лишь присваивала пятипроцентное агентское вознаграждение от сделок.

Учитывая объем продаж, даже этот "приработок" исчислялся сотнями миллионов рублей и был квалифицирован следствием как особо крупное мошенничество, сообщает "Коммерсантъ".

Верховный суд РФ подготовил разъяснения по спорам по ОСАГО

Верховный суд РФ подготовил разъяснения по спорам по ОСАГО. Возможности страховщиков по отказу в выплате возмещения ограничиваются, но они не будут уплачивать неустойку и штрафы при недобросовестном поведении потерпевших лиц. Последние смогут уступать свои права требования только по возмещению имущественного, но не личного вреда, пишет "Коммерсантъ".

Судам рекомендовано проверять соблюдение претензионного порядка урегулирования споров и строго придерживаться единой методики определения размера расходов на ремонт. Юристы и участники рынка полагают, что проект в целом отражает баланс интересов страховщиков и страхователей, хотя в большей степени все же посвящен защите прав потребителей.

На прилавках станет больше отечественного товара

На прилавках крупных торговых сетей, куда мы ежедневно заглядываем, чтобы пополнить холодильник, скоро как минимум половина товаров будет отечественного производства. На такой результат рассчитывают депутаты, которые внесли в Госдуму законопроект, обязывающий обеспечивать потребителей российскими продуктами на 50 процентов, сообщает "Российская газета".

"РГ" поговорила с экспертами и выяснила, что, видимо, пока депутаты делают акцент не на том, потому как начинать стоит с инвестирования в сельское хозяйство, которое в этом крайне нуждается.

Интернет-магазины зафиксировали ажиотажный спрос

Традиционно доходный декабрь в этом году принес владельцам интернет-площадок выручку, превышающую прошлогоднюю в несколько раз. Опасаясь не найти нужный товар на полках в магазинах, потребители резервируют его онлайн.

Спрос вырос и на авиабилеты - они пока подорожали незначительно, пишет РБК.

В России разработают меры по поддержке бизнеса

Вчера в Совете Федерации прошло финальное в этом году заседание президиума Совета. Члены Совета успели очертить круг задач на следующий год. "Главное - это нацеленность на улучшение делового климата, динамики предпринимательской активности, приток инвестиций", - заявила глава Совфеда Валентина Матвиенко.

Особый акцент будет сделан на вопросах регионального развития, на создании условий для подъема экономики регионов, сообщает "Российская газета".

Анатолий Якунин стал координатором работы полиции в регионах Центрального федерального округа

Глава столичного полицейского главка генерал-лейтенант полиции Анатолий Якунин провел в Рязани первое заседание Совета руководителей территориальных органов МВД России и командующего войсками регионального командования внутренних войск МВД России в ЦФО, пишет "Российская газета".

Одним из вопросов первого заседания стала проблема, которая особенно беспокоит жителей столицы, - это совершение преступлений иногородними гражданами, проживающими в ЦФО.