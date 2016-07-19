В Химках поймали воров-домушников

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

В Химках задержаны трое подозреваемых в серии квартирных краж. Ущерб от их преступной деятельности составляет более 5 миллионов рублей, сообщает Агентство "Москва".

Задержанными оказались ранее судимые жители Москвы и области в возрасте от 33 до 44 лет. Установлено, что в мае они незаконно проникли в квартиру 33-летнего местного жителя, расположенную в одном из домов по улице 9 Мая и похитили 40 тысяч долларов, 500 тысяч рублей, цифровую технику и ювелирные украшения.

При обыске по месту проживания одного из подозреваемых полицейские обнаружили часть похищенного имущества – мобильные телефоны, планшетные компьютеры, ювелирные украшения, а также инструмент используемый при совершении преступлений.

Удалось установить причастность задержанных к совершению двух аналогичных преступлений на территории округа. В отношении них заведено уголовное дело по статье "Кража, совершенная в особо крупном размере. Злоумышленникам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Накануне на севере Москвы полиция задержала 37-летнюю уроженку ближнего зарубежья, подозреваемую в краже у пенсионерки 4 тысяч долларов. Задержанной оказалась нанятая к пожилой женщине для уборки квартиры. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье "Кража".