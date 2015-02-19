В столице задержан сотрудник МЧС, подозреваемый в получении взятки

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Сотрудниками полиции задержан инженер отдела надзорной деятельности МЧС, подозреваемый в получении взятки, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве.

С заявлением в полицию обратился предприниматель и рассказал, что сотрудник МЧС требует у него 100 тысяч рублей за справку о произошедшем пожаре в помещении организации.

В ходе проверки оперативной информации выяснилось, что справка была необходима коммерсанту, чтобы отсрочить выполнение обязательств перед заказчиком.

По действующему законодательству инженер МЧС был обязан выехать на место, составить необходимые документы и только при подтверждении факта возгорания выдать справку. Однако вместо этого подозреваемый потребовал денежное вознаграждение в размере 100 тысяч рублей за предоставление требуемого документа.

Оперативники задержали подозреваемого с поличным в момент получения денежных средств. По данному факту принято процессуальное решение.