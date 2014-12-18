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Происшествия

18 декабря 2014, 03:28

Задержаны трое подозреваемых в разбойном нападении на юге Москвы

полиция криминал задержания разбойные нападения

Фото: ТАСС

Столичные полицейские задержали троих мужчин, подозреваемых в разбойном нападении на юге Москвы, сообщает пресс-служба московского главка МВД.

Полицейские установили, что на территории парковки супермаркета, расположенного по Дорожной улице, на 35-летнего гражданина одного из государств Восточной Азии напали трое неизвестных. Приставив к его горлу нож, незнакомцы силой посадили потерпевшего на заднее сиденье принадлежащей ему автомашины и стали требовать у мужчины один миллион рублей в обмен на освобождение.

Уличив удобный момент, мужчина попытался оказать нападавшим сопротивление, в результате чего один из налетчиков выстрелил ему в ногу из травматического пистолета.

Злоумышленники забрали его автомобиль, мобильные телефоны, паспорт, денежные средства и банковскую карту, после чего отпустили, с условием, что он привезет в условленное место деньги в обмен на паспорт и машину.

В рамках комплексной оперативно-профилактической операции "Мигрант-2014" сотрудники полиции в одной из гостиниц Московской области задержали подозреваемых. Ими оказались уроженцы Средней Азии в возрасте от 18-ти до 29-ти лет.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".

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