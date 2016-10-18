Первый робот-полицейский начнет работать в Дубае

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Полиция Дубая планирует "принять на службу" первого робота-полицейского в 2017 году, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-центр города-эмирата Dubai Media Office.

Ранее в полиции Дубая заявили, что роботы смогут работать наравне с обычными полицейскими "в определенных ситуациях".

Высокие технологии внедрялись в дубайской полиции и прежде. В прошлом году в городе полицейские начали использовать Google Glass для более легкой идентификации дорожных нарушителей по регистрационным номерам.