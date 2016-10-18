Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 октября 2016, 10:14

Безопасность

Первый робот-полицейский начнет работать в Дубае

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Полиция Дубая планирует "принять на службу" первого робота-полицейского в 2017 году, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-центр города-эмирата Dubai Media Office.

Ранее в полиции Дубая заявили, что роботы смогут работать наравне с обычными полицейскими "в определенных ситуациях".

Высокие технологии внедрялись в дубайской полиции и прежде. В прошлом году в городе полицейские начали использовать Google Glass для более легкой идентификации дорожных нарушителей по регистрационным номерам.

полиция роботы жизнь в мире обо всем

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика