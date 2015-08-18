В ЮВАО со склада похитили партию джинсовой одежды на 1,4 млн рублей

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На юго-востоке Москвы полицейские задержали подозреваемого в ограблении склада с одеждой, сообщает пресс-служба столичного главка полиции.

В дежурную часть с заявление о краже обратился потерпевший. По его словам на складе, расположенном на Тихорецком бульваре, была выявлена нехватка джинсовой одежды на общую сумму 1 млн 400 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 26-летний безработный уроженец Средней Азии. Местонахождение похищенного устанавливается.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Кража в особо крупном размере".