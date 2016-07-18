Неизвестные в масках напали на охранников столичного офиса

Фото: m24.ru/Роман Балаев

Восемь человек в масках совершили вооруженное нападение на юго-западе Москвы, сообщает РИА Новости. Угрожая монтировкой и ножами они связали охранников здания и ограбили офисы, находящихся в нем, различных компаний.

Инцидент произошел в ночь с субботы на воскресенье на улице Голубинская. Из помещений, арендуемых организациями, злоумышленники похитили денежные средства в сумме около 583 тысячи рублей.

В настоящее время ведется розыск преступников.

В минувшую пятницу сотрудники столичного угрозыска задержали двоих налетчиков, подозреваемых в совершении грабежей на территории Москвы.

Так, одно ограбление произошло в январе на парковке одного из крупных торговых центров. Грабители разбили стекло автомобиля, за рулем которого находилась девушка, и похитили сумку с документами и 50 тысячами рублей.