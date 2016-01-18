Задержан угонщик автомобиля одной из столичных компаний

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На юго-востоке Москвы сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже машины марки Volkswagen Polo, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

Заявление о краже автомобиля поступило в отдел полиции по району Нагатино-Садовники в минувшее воскресенье. Машина, принадлежащая одной из столичных компаний по аренде автомобилей, была угнана из 1-го Нагатинского проезда.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска на улице Марьинский парк задержали 36-летнего приезжего из Ленинградской области, находящегося за рулем похищенной машины. По словам подозреваемого, файл с документами и ключами от автомобиля он обнаружил на асфальте рядом с таксомоторным парком.

Мужчина определил по номерам, указанным в документах, нужный автомобиль из стоящих в ряду машин на стоянке, завел ее и уехал. Выяснилось, что сотрудник фирмы потерял документы при перегоне автомобилей.

В отношении задержанного возбужденно уголовное дело по статье "кража". Отмечается, что ущерб составил 600 тысяч рублей.

Напомним, несколько дней назад на севере Москвы полицейские задержали подозреваемого в угоне автомобиля стоимостью 2 миллиона рублей. Сообщение об угоне машины поступило в полицию в октябре прошлого года.

Потерпевший рассказал, что поздно вечером он припарковал свой автомобиль марки Range Rover Sport возле одного из домов на улице Верхняя Масловка. А утром обнаружил пропажу иномарки, после чего незамедлительно обратился в полицию.