17 июля 2016, 21:22

Безопасность

Полиция задержала обокравшую пенсионерку женщину

Фото: m24.ru/Роман Балаев

На севере Москвы задержана 37-летняя уроженка ближнего зарубежья, подозреваемая в краже у пенсионерки 4 тысяч долларов, сообщает пресс-служба столичного главка МВД по Москве.

С заявлением в дежурную часть обратилась 70-летняя жительница столицы. Она рассказала, что из ее квартиры, расположенной в одном из домов на Флотской улице, пропали денежные средства в размере 4 тысяч долларов.

Полиции удалось задержать подозреваемую в преступлении, нанятую к пожилой женщине для уборки квартиры. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

