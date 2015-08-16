Форма поиска по сайту

16 августа 2015, 16:17

Безопасность

В столичном метро задержан мужчина, перевозивший 40 граммов героина

Фото: m24.ru/Александр Авилов

У пассажира столичного метрополитена полицейские изъяли крупную партию героина. Об этом сообщается на сайте Главного управления МВД России по Москве.

Как уточняется, задержание произошло в рамках межведомственного оперативно-профилактического мероприятия "Мак". В вестибюле станции "Люблино" сотрудники полиции задержали 35-летнего уроженца Северо-Кавказского федерального округа, у которого в ходе личного осмотра было обнаружено вещество белого цвета.

В результате проведенной экспертизы выяснилось, что этим веществом является наркотическое средство - героин, а его масса составляет более 40 граммов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по 288 статье (хранение и перевозка наркотиков). Задержанный в настоящее время находится под стражей.

Несколько дней назад произошел аналогичный случай. На востоке столицы оперативники задержали 22-летнего приезжего из Средней Азии, у которого при себе оказалось более 103 граммов героина.

Молодой человек также находится под арестом, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

полиция метрополитен следствие наркотики Люблино

